Statistiche Genoa: Pandev storico vicino ai 100 gol in A

Stop da manuale, stoccata in porta. Ok, il gol è regolare. Ci sono gli occhi della Var. “Giuro che non l’ho toccata con la mano…”. Goran Pandev e la prima mezzora. Quattro reti in campionato, e tutte nei primi 30’ di gioco. Novantottesima rete in Serie A: a meno due dal traguardo dei 100. Per uno che non è una prima punta, semplicemente la fa, un’alt(r)a onorificenza da mettere in bacheca. Una prodezza che allunga a otto la striscia di risultati utili in sequenza al Ferraris. Non accadeva al Grifone dal 2016. Nelle dodici partite disputate a Marassi, il Genoa ha sempre trovato la via del gol. La serie più lunga dal 2009/10 (15 gare consecutive). Per Kevin Strootman, dopo il cioccolatino nel derby a Davide Zappacosta, secondo assist di seguito in match casalinghi.