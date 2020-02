Vigilia di Bologna-Genoa, e il tecnico dei liguri Davide Nicola la analizza così in conferenza stampa a Pegli, a cominciare dall’ipotesi di un Bologna tranquillo in classifica e rilassato, ma non meno pericoloso.

“Non c’è più un discorso di rilassamento. Quando una squadra non si esprime bene sta in diverse componenti come l’avversario. Mi aspetto un Bologna competitivo ma anche la voglia nostra di migliorare. Sono le stesse consapevolezze che dobbiamo mettere in campo a Bologna. Siamo una condizione di classifica che ci mette in condizione di accelerare. Se ci sarà Schone? Chi non ci sarà è perché non potrà esserci”.