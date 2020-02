Genoa, prevendita per il lunch match con la Lazio

E’ scattata oggi al Ticket Office del Genoa Museum and Store, nell’area del Porto Antico, la prevendita per la partitissima con la S.s. Lazio, in anticipo domenica 23 febbraio allo stadio L.Ferraris (ore 12:30). La società ha previsto l’accesso gratuito in Sud e Distinti per gli Under 14, seguendo le procedure illustrate sul sito ufficiale. La rivendita ufficiale è aperta anche sabato e domenica (10-19). Lunedì chiusura e riapertura martedì.

A partire da lunedì 17 febbraio (ore 10) i biglietti, compresi quelli per il settore ospiti, potranno essere acquistati anche presso le ricevitorie Listicket autorizzate sul territorio nazionale (clicca QUI) e sul portale www.sport.ticketone.it . Non sussistono restrizioni legate alle modalità di acquisizione dei titoli di accesso da parte della tifoseria ospite.

Prezzi base Genoa-Lazio (*Under 16) – Gradinata Sud e Settore 5: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro, Settore Ospiti: 20 euro.