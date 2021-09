Blackout per Dazn durante Samp – Napoli: tifosi arrabbiati

Ancora problemi per la piattaforma streaming DAZN con un vero e proprio black out per le sue trasmissioni sulle partite di serie A.

A Genova e a Napoli sono tantissime le segnalazioni sui social.

I blucerchiati e i partenopei sono rimasti a “becco asciutto” senza vedere la partita, benché avessero pagato il servizio.

Sull’home page del portale nel momento del collegamento compare una scritta che segnala la presenza di un’anomalia che i tecnici stanno cercando di risolvere al più presto. Nel mentre, però, la partita si sta svolgendo.

Non è la prima volta che avviene tale disservizio, e sul caso si era mosso pure il Parlamento. Purtroppo, senza successo.

Proprio si Twitter l’ashtag #DANZ ha raggiunto la massima tendenza

Ancora problemi per la piattaforma streaming DAZN con un vero e proprio black out per le sue trasmissioni sulle partite di serie A.