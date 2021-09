Samp-Napoli 0-4, blucerchiati travolti dalla squadra partenopea

Brutta prestazione per la Samp che cede per 0-4 in casa contro il Napoli capolista.

Il Napoli punta a riconquistare la vetta solitaria della classifica e restare a punteggio pieno contro la Samp. Il match si mette subito bene per Spalletti: prima palla gol per Osimhen, che poi sblocca al 10′. Chance per il pari Samp con Silva e Yoshida, ma al 39′ Fabian Ruiz raddoppia. A inizio ripresa Osimhen fa doppietta. Prima dell’ora di gioco Zielinski cala il poker.

Sampdoria Napoli 0-4: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ 49′ Osimhen, 39′ Ruiz, 59′ Zielinski.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (70′ Bereszynski), Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby (70′ Askildsen), Silva (54′ Ekdal), Damsgaard; Caputo (83′ Ciervo), Quagliarella (54′ Torregrossa). A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (47′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano (80′ Ounas), Zielinski (67′ Elmas), Insigne (67′ Politano); Osimhen (80′ Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Jesus, Malcuit, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma 2. Assistenti: Galletto e Rossi di Rovigo. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Di Paolo di Avezzano. AVAR: De Meo di Foggia.