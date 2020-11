Benevento-Spezia, Italiano: Siamo stati perfetti

Uno strepitoso Spezia cala il tris al Vigorito e vola a 8 punti in classifica, scavalcando proprio i padroni di casa del Benevento che rimangono invece fermi a 6. A fine gara, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare l’ottima prestazione dei suoi ragazzi: “Siamo molto contenti della prestazione odierna, perché la mia squadra, nonostante le numerose defezioni, ha saputo giocare bene, meritando nettamenti i tre punti.

Quella di questa sera è una vittoria davvero importante, la cosa che più mi soddisfa è aver visto i ragazzi proprorre gioco per l’intero arco della gara; ho visto fare dalla mia squadra tutto quello che si è provato durante la settimana, senza paura e senza timore. Per quello che abbiamo fatto vedere oggi abbiamo nettamente meritato di vincere, contro comunque una squadra davvero forte, che fa della fase offensiva il suo forte. Non abbiamo subito gol e questo non può che riempirmi di orgoglio.

Anche oggi avevamo tanti giocatori fuori, tra Covid e problemi fisici la squadra ha dovuto fare i conti con defezioni, ma per fortuna abbiamo una rosa davvero lunga, e ripeto che questa è stata una scelta voluta; anche oggi abbiamo fatto esordire altri giocatori, mi riferisco a Estevez, e chiunque venga schierato dimostra sempre di essere all’altezza. Vogliamo che tutta la rosa sia dentro il progetto, perché questa è una stagione in cui tutti saranno fondamentali e quindi voglio che i miei giocatori siano sempre pronti, come peraltro stanno puntualmente dimostrando giornata dopo giornata.

Oggi abbiamo dimostrato di poterci meritare la categoria, perché quando entriamo in campo con questa determinazione e questo entusiasmo è molto più facile strappare punti. Importante in Serie A è scendere in campo con la mentalità giusta, perché se molli appena di un centimentro gli avversari ti mettono in difficoltà. Per stasera però non ho nulla da dire ai miei ragazzi, devo fare solo complimenti.

Ci manca giocare nel nostro stadio, giocare sempre lontano da Spezia non è per niente facile; però per il momento ci stiamo cercando di abituare alla situazione e penso che stiamo anche rispondendo nel modo giusto”.