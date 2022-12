Basket, prima vittoria della Landini

Lerici – Prima vittoria e primi punti in campionato per la Gino Landini Lerici che riceve e batte la Bvc San Remo in quello che era una sorta di spareggio per lasciare l’ultimo posto in classifica (a zero punti) in quella Serie D regionale comandata dal Follo.

I lericini si sono imposti ai ponentini per 69-60; parziali: 12-9 / 29-13 / 9-12 / 19-29). Chissà che, rotto il ghiaccio, per i biancorossi di coach Marco Pedrini non si stia aprendo un nuovo tipo di stagione sportiva. Nel frattempo questi i loro punteggi individuali contro i sanremensi…

Benevelli 11, Travaglio 6, Converso 2, Coari 8, Tripodi 4, Santacroce 12, Giananti 4, Hakmi 2, Pipolo 10, Spadoni 4, De Ferrari 6, Conti 0.

<Spero che questo successo sia un grande aiuto a livello di morale – ha affermato al termine l’allenatore – che ci permetta di affrontare la seconda parte del campionato al meglio delle nostre capacità al fine di ottenere più vittorie possibili>.