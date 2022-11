Pallavolo – Al Podenzana il derby col Futura

Podenzana – Si commenta da sé il risultato con cui a Barbarasco il Podenzana Tresana Volley s’aggiudica il “quasi” (in fondo le due squadre sono di due regioni diverse) derby provinciale con la Futura Ceparana.

Pochissimi difatti i problemi incontrati dalle rossoblù, attualmente seconde in classifica sulla scia della capolista Normac Genova, per imporsi. Per la cronaca le tresano-podenzanesi si sono schierate con la Brizzi alzatore e la Bartoli opposto, la Pinotti e la Allegretto centrali, la Martinelli e capitan Francesca Leonardi di mano; la Bruno il libero.

Gli altri “score” in quella che, nel Girone B della Serie C ligure femminile regionale di pallavolo, era la 7.a giornata: Admo Lavagna-Normac Genova 3-2, Paladonbosco Genova-Lunezia Volley 1-3, Serteco Wonder Ge-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0.

Consegue la graduatoria…Normac punti 18, Podenzana Tresana e Serteco Wonder Ge 15, Admo Lavagna 14, Lunezia Volley 11, Futura 8, Tigullio Project Santa Margherita Ligure 3, Paladonbosco Genova 0.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – FUTURA CEPARANA 3 – 0

SET: 25-21 / 25-20 / 25-20.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Deste, Bartoli, Pinotti, Allegretto, Leonardi F., Martinelli, libero Bruno; n.e. Barbieri, Bacchini, Martolini, Rocca, Leonardi J. All. Saccomani; vice Cozzani,

FUTURA CEPARANA: D’ Ascoli, Battistini, Amendola, Barletta, Parentini, Rapalli, Morghen, Serio, liberi Gianpietri e Pelizza; n.e. Carbone, Ismari, Orlanducci, Rossi. All. Simoncini; vice Derchi.

ARBITRI: Piazza e Portaccio.