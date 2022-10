BASKET PEGLI | Ranisavljevic inserita nella long list delle convocate dalla Svizzera

Grande soddisfazione in casa Basket Pegli: Viktoria Ranisavljevic è stata inserita dalla Nazionale Svizzera nella long list di 16 giocatrici per la doppia sfida di EuroBasket Women Qualifiers contro Italia e Lussemburgo, rispettivamente il 24 e il 27 novembre.

Per la giocatrice elvetica, in caso di permanenza tra le 12 convocate ufficiali al termine del raduno di Losanna, si tratterebbe della prima volta assoluta con la nazionale maggiore. Con il destino che la vorrebbe proprio contro l’Italia e proprio nella città della società in cui il suo attuale coach, Mario Conte, ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2 come assistente di Pino Sacripanti.

Ranisavljevic in estate è stata una delle protagoniste della selezione svizzera all’Europeo U20 Division B a Skopje, in Macedonia, facendo registrare 10.6 punti, 4.6 assist e 3 rubate di media a partita, con un massimo di 15 punti realizzato proprio nello spareggio per il nono posto contro la Romania.