Basket – La Landini non vuole fermarsi

Lerici – Avvicinato in classifica l’ Ospedaletti battuto per 60-51 al Palabiagini, la Landini Lerici (che ormai strizza l’occhio ai playoff) tenta il “bis” seppur in trasferta col Valpetronio, che in graduatoria ha gli stessi punti dei ponentini. Si gioca a Casarza ligure, domenica 29/1, ore 18…per la 5.a giornata del campionato regionale ligure di Serie D maschile; alla palestra locale arbitrano Mombelli di Lavagna e Mariani di Genova.

<E’ il controllo esercitato – commenta “a posteriori” capitan Simone Pipolo – lungo tutto il match con l’ Ospedaletti la cosa più rassicurante, a questo punto miriamo ai playoff, dobbiamo tenere duro ancora tre gare>.

Gli altri incontri in programma nel turno: New Basket Ponente-Aurora Chiavari, Ospedaletti-Bvc San Remo, Villaggio Cogorno-Follo.

Nella foto Tripodi, grande assente la volta scorsa, rientra ?