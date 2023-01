Pallavolo – Il Podenzana vuol tornare a vincere

Podenzana – Un Paladonbosco Genova per rimettersi in carreggiata. Dopo due sconfitte di fila contro altrettante squadre fra le prime tre in classifica, la penultima in graduatoria (nel Girone B del campionato di Serie C regionale ligure di pallavolo femminile) parrebbe avversario pressoché ideale, per un Podenzana Tresana Volley che necessita di un ritorno alla vittoria per ravvivare certe ambizioni.

Per la cronaca, a Barbarasco si gioca domenica 29/2, ore 20.30: per la 12.a giornata; coppia arbitrale tutta al femminile con Monica Zampini e Desireé D’ Arcangelo.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Futura Ceparana- Admo Lavagna, Lunezia-Serteco Wonder Genova, Tigullio Santa Margherita Ligure-Normac Ge.

Nella foto l’allenatore valligiano Franco Saccomani