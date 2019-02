Basket, il Sarzana cerca la riscossa a Chiavari

Il Sarzana Basket convoca, per la trasferta di domani contro l’ Aurora a Chiavari (ore 18 al palasport Carrino) Albanesi, Bardi, Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Fracassini, Melegari, Palac, Paulauskas, Pizzanelli, Santoni e Tesconi.

Dunque recuperati in extremis Casini (mano), Fracassini (coscia), Santoni (acciacchi) e Tesconi (schiena) che vanno quanto meno in panchina; poi si vedrà chi può giocare e quanto, improponibile invece soltanto pensare d’utilizzare Ferrari a causa dei perduranti problemi muscolari, per cui è stato chiamato di nuovo Bardi.

I chiavaresi si sono un po’ rinforzati, dopo di loro per i sarzanesi un turno di risposo, quindi il Pegli e coach Gabriele Ricci ricorda che più si avvicina la fine del campionato che non è in fondo lontana…e più le gare contro le squadre che lottano per salvarsi sono rischiose.

<Ad ogni modo – afferma “mister Gabry” alla vigilia – dobbiamo entrare nell’ordine di idee che bisogna proporsi di vincere tutte e cinque le partite rimanenti. Urge reazione e nuovo atteggiamento. Delle tre recenti e consecutive sconfitte, l’ultima contro il Tigullio S. Margherita è stata la peggiore, soprattutto a causa di una difesa davvero deficitaria. Ciò al di là del fatto che gli avversari siano stati grandi al tiro e fossero magari particolarmente motivati dal paio di sconfitte da cui provenivano>.

Per la cronaca arbitrano Marco Andreini di San Bartolomeo al Mare e Niccolò Zappa di Loano.

Le altre partite di quella che in Serie C Silver ligure maschile è la 6.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 17.a sono Azimut Vado-Pegli, Cus Genova-Pro Recco, Tarros Spezia-Ospedaletti e Tigullio Santa Margherita-Sestri Ponente.