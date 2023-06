Basket – Bilancio giovanile della Landini maschile ok

Lerici – Alla Gino Landini Lerici il Torneo del Magra ha fra l’altro dato tempo e modo di rilevare a mo’ di bilancio la soddisfacente stagione anche della parte maschile, al di là di quella femminile, del settore giovanile della G. Landini. Sotto la guida tecnica di Gabriele Ricci, sono pervenute ai playoff infatti sia l’ Under 19 che l’ Under 17 biancorosse, quest’ultima s’è piazzata un po’ meglio in campionato (terza) mentre l’ “U19” ha fatto un pochino più di strada nei playoff da cui comunque entrambe sono uscite con tutti gli onori delle armi di fronte ad avversari di calibro.

Fiore all’occhiello nel contesto, altresì, l’approdo nel giro della Prima squadra lericina di 4 giovani del “vivaio”: il play-guardia Gabriele Rocchi di m 1,80 che ha peraltro debuttato in Serie D, la guardia-play Mattia Auzas di 1,83 che in D è andato in panchina, la guardia-ala Francesco Drago di 1,85 che s’è allenato varie volte con la 1.a come del resto l’ala-guardia Leonardo Valeriano di 1,85.

Questa comunque la “rosa” completa; Auzas, Battistelli, Caneri, Rocchi, Signorini, Quinzio, Maracci, Drago, Micheli, Galimberti e capitan Valeriano.

Mentre per quanto riguarda la “U17” Gold…Andreani, Aricò, Biasolo, Bombardi, Cabano, Gramolazzo, Sammartano, Russo, Lazzini, Nardi, Sancarlo, Paganini, Filorizzo e capitan Bodini.

