Bari-Genoa, sfida dal doppio pronostico al San Nicola

Bari-Genoa posticipo di Santo Stefano è la gara che chiude l’anno 2022 della Serie B con il botto.

Non c’e dubbio sul fatto che Gilardino abbia dato quella concretezza che mancava in precedenza al Grifone (seconda miglior difesa del torneo cadetto). Il Bari e’ avversario temibile ma in casa ha vinto solo due volte, pareggiando in generale in ben 9 occasioni.

Gara dal pronostico incerto al San Nicola, potrebbe starci la doppia chance X2. In alternativa occhio alla doppia possibilita? “X o Goal”.

Nelle fila dei liguri Massimo Coda non segna da cinque gare di fila, una sua rete in terra pugliese si gioca a 2.75.