Samp. Murillo: A Gennaio comincia un nuovo campionato

Murillo vuole suonare la carica a tutta la Samp in vista dell’inizio del girone di ritorno.

“Comincia un nuovo percorso. In campo dovremo trovarci come una famiglia, siamo tutti sulla stessa barca, per cambiare rotta dobbiamo lavorare molto forte”. Ha le idee chiare, Jeison Murillo che tratteggia così il percorso da seguire per tentare l’impresa, ovvero salvare la Sampdoria: “Ognuno sa di doversi guardare allo specchio, di dover lavorare e dare di più di quanto fatto. I tifosi sono arrabbiati e hanno ragione, ci hanno sempre sostenuto e noi siamo finiti sempre più dietro. Ma dobbiamo essere positivi, tornare in campo e lottare per il club. Abbiamo 40 giorni, dobbiamo sfruttare al massimo ogni allenamento”.