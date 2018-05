Baglietto, Bertram e CCN insieme al Versilia Yachting Rendez-Vous 

Il Gruppo Gavio torna da protagonista al Versilia Yachting Rendez-vous con i tre prestigiosi brand nautici con Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia con più di 160 anni di storia, specializzato nella costruzione di megayacht di lusso dai 35m ai 70m, Bertram Yachts, icona della nautica negli Stati Uniti per la costruzione di sportfisherman e CCN, cantiere polivalente sempre più specializzato nella costruzione di imbarcazioni “Fuoriserie” fully custom.

Ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato da Fiera Milano con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, il VYR rappresenta l’appuntamento di primavera che anticipa il mercato, promuovendo l’alta gamma della produzione nautica internazionale. Un evento esclusivo, riservato alla nautica di eccellenza che conferma il trend positivo del mercato mondiale del settore.

La manifestazione viareggina accoglierà così, dal 10 al 13 maggio, l’intera flotta del Gruppo Gavio con un line up d’eccezione in Darsena Europa: ben 7 fra imbarcazioni e yachts, partendo dai 35 piedi fino ad arrivare ai 50m.

Baglietto sarà presente con il 48m Andiamo, l’ultimo nato del cantiere spezzino, con scafo dislocante in acciaio e alluminio firmato Francesco Paszkowski Design, assoluta novità per un evento nautico in Italia e premiato a Cannes nel 2017 come migliore layout nella sua categoria. Il pluripremiato 46m Lucky Me, 2017 “Robb Report’s Best of the Best”, sarà tra gli yacht in esposizione insieme con il 43m Pachamama, capofila della gamma dei nuovi Fast a cui si aggiungono l’MV13, dall’imprinting militare ispirato ai MAS, oltre all’FFC15, naviglio militare di Baglietto Navy. Il brand CCN sarà presente in fiera con il 50m Elsea la “Fuoriserie” ammiraglia presentata agli scorsi saloni di Cannes e Monaco vincitrice del World Yacht Trophy “Revelation of the year” 2017 . Bertram, infine, presenterà in fiera il suo modello di punta, il 35’ Moppie.

Un programma ricco di eventi e appuntamenti che vedrà Baglietto tra i brand protagonisti anche dell’Art&Yachting, dove l’arte incontra il mondo della nautica: sabato 12 maggio – dalle 18 alle 23 a Pietrasanta – lo storico marchio del gabbiano esporrà all’interno della galleria Marcorossi due dei suoi modelli di punta, il 48m e l’MV19, mentre un esemplare storico del 1925, “Popi”, del Fuoribordo Turismo utilizzato per la Genova-Sanremo, allestirà la piazza della cittadina.

