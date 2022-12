“Babbo Natale Itinerante” nei luoghi di Santo Stefano Magra

Sabato 17 Dicembre, dalla mattina al pomeriggio, Babbo Natale incontrerà i bambini del territorio comunale di Santo Stefano che, per l’occasione, potranno consegnare all’uomo vestito di rosso più amato di sempre, la letterina di Natale.

L’evento, pensato per i più piccoli e le loro famiglie dal Comune di Santo Stefano Magra con il nome di “Babbo Natale Itinerante”, seguirà il seguente calendario di incontri: alle 10.30 in Piazza Aia di Croce a Ponzano Magra, alle 11.30 in Piazza Cerri presso Ponzano Belaso, alle 14.30 in Piazza Buozzi a Modonnetta e alle 15.30 in Piazza Garibaldi a Santo Stefano. L’organizzazione è a cura di “Dimmi di sì” Autonoleggi per cerimonie di Paola Andreazzoli.

Per informazioni: info@comune.santostefanodimagra.sp.it