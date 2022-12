“Spezzato è il cuore della bellezza” con Serena Balivo da venerdi 16 a domenica 18 alla “Sala Campana”

Da venerdì 16 a domenica 18 dicembre va in scena alla Sala Campana del Teatro di S.Agostino “Spezzato è il cuore della bellezza”, uno spettacolo della Piccola Compagnia Dammacco. Uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, in cui però si ride davvero molto, in un gioco continuo tra tragedia ed umorismo.

Che cosa è l’amore? E come accade che questo sentimento si trasformi, degeneri, tradisca desideri e aspettative di chi lo vive? Parte proprio da qui la storia di un cosiddetto triangolo amoroso (lui, lei, l’altra) ,dai toni tragicomici. Sulla scena, Serena Balivo (foto nel testo) – Premio Ubu under 35 nel 2017 e fondatrice della compagnia con il regista ed autore Mariano Dammacco – dà corpo, nervi e voce alle due donne protagoniste, due ruoli opposti dello stesso fronte, in un intreccio di immagini e frammenti a rivelare un universo emotivo in cui non si potrà non riconoscersi: conflitti, illusioni, entusiasmi, rancori, frivolezze, solitudini. Accanto a lei (loro) c’è Erica Galante; anche la figura muta dell’uomo al centro del triangolo, immerso in uno scenario onirico che fa di lui una maschera silenziosa, una presenza evanescente.

Piccola Compagnia Dammacco è nata nel 2009 dall’incontro tra Mariano Dammacco, attore, autore, regista e pedagogo teatrale di esperienza ventennale e alcuni giovani artisti che hanno aderito alla sua poetica e alla sua prassi di lavoro. Il percorso della compagnia si è presto evoluto in una ricerca artistica realizzata da Dammacco insieme all’attrice Serena Balivo, ricerca a cui si è poi unita la disegnatrice Stella Monesi e, dal 2019, l’attrice Erica Galante. La compagnia porta avanti il proprio lavoro perseguendo un’idea di teatro etico, un teatro che sia d’arte e d’autore e, al tempo stesso popolare, ovvero accessibile a tutti per contenuti e linguaggi.

Serena Balivo è vincitrice del Premio Ubu 2017 come miglior attrice under 35, è vincitrice del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2011, è vincitrice del Premio internazionale Ivo Chiesa 2021.

Mariano Dammacco è vincitore del Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica per Spezzato è il cuore della bellezza, è vincitore di Italian And American Playwrights Project 2020/22 per il testo La buona educazione, è vincitore del Premio nazionale di drammaturgia Il centro del discorso 2010 per il testo L’ultima notte di Antonio e, precedentemente al percorso con la compagnia, è vincitore del Premio ETI/Scenario 1993 con lo spettacolo Sonia la Rossa e del Premio ETI/Vetrine 1996 con lo spettacolo Amleto e la Statale 16.

Il testo dello spettacolo è stato pubblicato in “Danzando con l’umano. Cinque drammaturgie di Mariano Dammacco”, un libro a cura di Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono, edito nella collana Linea di Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale diretto da Valter Malosti, per i caratteri di Luca Sossella Editore.

Informazioni per i biglietti – Ingresso euro 18 – Under 28 alla prima euro 10 – Bambini fino ai 14 anni euro 10.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it

www.teatrodellatosse.it / promozione@teatrodellatosse.it / tel botteghino 0102470793

FRANCO RICCIARDI