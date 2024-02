Avvocata genovese Barbara Raimondo radiata dall’Ordine

Per l’avvocata genovese Barbara Raimondo è stata disposta la radiazione dall’Albo degli Avvocati. Il provvedimento risulta depositato il 21 febbraio scorso, ma è stato diffuso soltanto oggi.

La decisione del consiglio di disciplina dell’Ordine degli Avvocati di Genova non ha portato ancora alla cancellazione formale dell’avvocata dall’Albo, anche perché la 58enne farà ricorso al consiglio nazionale forense.

La donna, in primo grado, è stata condannata con rito abbreviato a 5 anni di reclusione in quanto accusata di avere sottratto oltre un milione a un’anziana che assisteva come amministratrice di sostegno.

A seguito della sentenza del Tribunale, il consiglio di disciplina dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha quindi deliberato di radiare la professionista.

Il giudice aveva disposto anche la liberta’ controllata per un anno e mezzo e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre al risarcimento di un milione di euro all’erario. La liberta’ controllata era stata disposta per i presunti riti “voodoo” che l’avvocata genovese avrebbe fatto tramite un’amica, con l’auspicio che l’anziana morisse.

Barbara Raimondo ha sempre sostenuto la legittimita’ dei suoi prelievi e che la sua assistita le aveva lasciato in eredita’ tutti i suoi averi come forma di riconoscenza.

Ha riferito che fara’ ricorso al consiglio nazionale forense per la revoca del provvedimento di radiazione dall’Albo e che impugnera’ anche la sentenza penale.