SAVONA. 3 OTT. Nella “Città delle Torri” le associazioni di volontariato sono sempre attive e nei prossimi giorni propongono tutta una serie di appuntamenti di rilievo.

L’ AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) sezione di Albenga- Alassio organizza per giovedì 18 ottobre una grande festa per il compleanno di due ultracentenarie ospiti dell’ Istituto Trincheri. Si tratta di Teresa Caromio che compie 103 anni e di Liduina Michieli che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 105 anni. L’appuntamento è all’ Istituto Domenico Trincheri in via Carloforte alle ore 16.

La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Albenga, ha annunciato che si terranno il giorno 11 ottobre i colloqui dei candidati per il Progetto “Vivere Insieme”.

L’appuntamento per il colloquio è a partire dalle ore 9 e 30 nella sede ingauna della UILDM in via Roma,, 66 (palazzo Oddo). Questo l’elenco dei candidati: Simone Delmondo, Ambra Dessi, Luca Enrico, Iman Karout, Galia Angela Mandato, Sebastiano Perotto, Paolo Sarullo, Ruslana Skolozdra, Stefano Tavilla ed Annalisa Zanini.

L’ Associazione Civico 41, che ha sede a Savona (Via Servettaz, 27) ma è molto attiva nel comprensorio albenganese, ha annunciato che nel corso dell’anno ha già raccolto e distribuito alimenti per circa 5 mila chilogrammi e raccolto fondi per 1.800 euro che sono serviti per oltre 30 interventi a favore italiani in difficoltà.

L’ associazione, attraverso i City Angels, è riuscita anche a far giungere i propri aiuti a Genova per gli animali in difficoltà per il crollo del Ponte Morandi. Nei prossimi giorni ricominceranno le raccolte alimentari e farmaceutiche nei supermercati dove già l’associazione si era attivata: Conad Albenga Vadino e Via Trieste, Conad Toirano, Simply Cairo Montenotte, Del Balzo Loano, Crai Albenga, Ceriale e Andora. Aiuti sono arrivati da vari militi, soci e cittadini, dalla Palestra Paradise di Albenga, da Galactus Ciampino (Andrea Canavese), dalla Farmacia Ranaldo di Villanova d’ Albenga e dall’ Associazione Ciclistica Dilettantistica Circolo Sportivo Ortovero, presieduta dall’ infaticabile Maurizio Tarello.

CLAUDIO ALMANZI