Gemme Commissario, Di Maio: ha il know how ed è motivato, ricostruzione sarà veloce

“Gemme viene da Fincantieri, ha il know how dell’azienda a cui vogliamo far costruire il nuovo ponte. E’ di Genova, ha addirittura i genitori sfollati, quindi e’ una persona motivata. Non ho altri nomi. Con il Decreto Urgenze abbiamo accelerato le procedure, tutto sara’ velocissimo”.

Lo ha dichiarato stamane il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio (M5S) parlando con i cronisti parlamentari alla Camera in merito alla nomina del nuovo Commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera.

Anche il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (Lega) e il viceministro genovese delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi (Lega) nei giorni scorsi avevano espresso soddisfazione per l’indicazione del nome di Claudio Andrea Gemme a Commissario per la ricostruzione.

Alcuni, invece, hanno sottolineato il presunto conflitto di interessi perché la famiglia del top manager genovese ha una proprietà in via Porro 7, in piena zona rossa (per quanto riguarda la sua posizione in Fincantieri ha già annunciato le sue dimissioni in caso di nomina a Commissario).