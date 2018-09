Auxilium Genova regala un anno di sport ai ragazzi delle famiglie sfollate

GENOVA. 3 SET. In occasione degli Open Day stagionali, al via lunedì 10 settembre la PGS Auxilium Genova lancia una speciale iniziativa rivolta ai ragazzi delle famiglie sfollate del ponte Morandi. Un anno di sport gratuito presso gli impianti di Lago Figoi, Palauxilium (via Cagliari), via Robino e corso Sardegna. Ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pallavolo, basket, danza e arti marziali: questo il quadro delle attività a disposizione della popolazione della ValPolcevera. Gli Open Day della polisportiva del presidente Angelo Serra si svolgeranno lunedì 10 (via Cagliari), martedì 11 (Lago Figoi), mercoledì 12 (corso Sardegna) e giovedì 13 (Lago Figoi) settembre con il seguente programma: 15-16 accoglienza, 16-17:30 attività e 17:30 incontro. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 010.8398792 o scrivere alla mail palauxilium@libero.it