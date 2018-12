Autostrade: ricorso contro Legge per Genova, contestati pure nomina e decreti di Bucci

Oggi il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia “tenuto conto dei pareri dei legali che assistono la società, ha autorizzato la presentazione del ricorso avverso il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione e di alcuni decreti emessi dal Commissario” per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci.

Autostrade non ha specificato le ragioni che l’hanno spinta a fare ricorso, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi (43 vittime).

“Nel ricorso – hanno sottolineato i responsabili di Aspi – Autostrade per l’Italia rappresenterà di non avere intenzione di determinare in alcun modo ritardi o ostacoli alla ricostruzione del viadotto Polcevera e, di conseguenza, la dovuta difesa dei diritti e degli interessi della Società non rallenterà le attività avviate dal Commissario. A conferma di ciò, il ricorso non conterrà istanza di sospensiva”.

Inoltre, nel corso del Cda “alla luce della nuova dimensione e complessità raggiunta dal Gruppo Atlantia” dopo l’operazione Abertis, il presidente Fabio Cerchiai ha anticipato l’intendimento di formalizzare le proprie dimissioni dal Consiglio e dalla carica una volta concluso il processo di individuazione del suo sostituto.

Il Cda ha poi preso atto che l’amministratore delegato Giovanni Castellucci “aveva già espresso pubblicamente la sua intenzione” di rinunciare alla carica e quindi “ha conferito mandato a Castellucci di avviare le procedure per l’individuazione del suo sostituto”.