Auto, verso nuovi incentivi per un miliardo di euro

Si va verso nuovi incentivi per l’acquisto dell’auto.

“Questo è tra i nuovi provvedimenti che il governo intende mettere in campo a sostegno dell’auto”. Si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Ieri 10 febbraio, c’è stato un vertice a Palazzo Chigi sulla sezione incentivi auto.

Al tavolo della discussione presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dell’Economia Daniele Franco, ma anche il titolare delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e i vertici del ministero della Transizione ecologica.

Per quanto riguarda i fondi si legge nella nota si ipotizza almeno di un miliardo di euro ogni anno. Nell’anno 2021 si raggiunse i 927 milioni, stanziati in diverse fasi. Anfia, l’associazione dei componentisti, mette l’accento sulla necessità di dare continuità alla misura.

Nel dicembre 2021 aveva auspicato la mobilitazione di 3 miliardi in tre anni. Per quanto riguarda le auto da incentivare, l’idea sarebbe di mettere tre quarti dei fondi sulle auto a basse emissioni (0-60 grammi di Co2 per ogni chilometro) e un quarto su quelle con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi per chilometro.

L’introduzione dei nuovi incentivi potrebbe avvenire con lo stesso decreto sul caro-energia. A questo punto i nodi sono. Quanti fondi mettere sul piatto e quali auto incentivare. Un miliardo per ogni anno. ABov