A Prato Nevoso un corso per accompagnare sciatori speciali

CUNEO- A Prato Nevoso, frazione di Frabosa Sottana (CN), due fine settimana di corso aperto a tutti coloro che sappiano sciare a buon livello e che vogliano dare una mano a sciare alle persone non vedenti ed assistere le persone con disabilità sugli sci. E’ la bellissima proposta, rivolta a tutti gli sciatori di buona volontà, fatta dall’associazione DiscesaLiberi, che organizza il corso con il patrocinio della FISI: si tratta di un corso gratuito che si svolgerà in quattro giornate: 12, 13, 19 e 20 febbraio. Ci saranno formatori qualificati e specializzati e guide esperte nell‘insegnamento dello sci e dello snowboard alle persone con disabilità intellettiva/relazionale, motoria e sensoriale.

“Qualsiasi sciatore di buon livello – spiega il dottor Lorenzo Repetto, presidente dell’associazione- può partecipare al corso per l’accompagnamento sulla neve delle persone con disabilità. Ben presto si scopre come molte delle convinzioni che ci portiamo dietro da sempre sono assolutamente infondate: la disabilità nello sport ha una dimensione completamente diversa da come siamo abituati a percepirla e in poco tempo si impara ad affrontare correttamente una pista da sci oltre alla disabilità dell’atleta con cui stiamo sciando. In modo assolutamente naturale vi troverete a condividere sensazioni e a fare domande che fino a poco tempo fa non avreste mai pensato di porre. Le esperienze e i racconti delle persone che prima di voi e come voi hanno intrapreso questo percorso, sono sempre entusiasmanti e piene di emozione e con molta probabilità anche a voi a fine corso capiterà di ricordare con piacere un gruppo di persone divertenti e attive che si è trovato a fare sport insieme, dimenticando quello che era il vostro scopo iniziale. Accompagnare sulla neve le persone con disabilità non è solamente una bellissima occasione di fare sport con amici, ma anche una esperienza di volontariato utile e concreto. Se poi con fortuna e volontà riuscirete a progredire insieme ad un atleta, fino ad arrivare al traguardo agonistico e, perché no, di una Paralimpiade, avrete la possibilità di vivere una delle più belle esperienze che uno sportivo possa sognare”.

L’ associazione DiscesaLiberi da oltre 10 anni aiuta gratuitamente a sciare tutte le persone con disabilità, sia che desiderino cimentarsi nella forma turistico/ludica sia nell’agonismo, a Prato Nevoso (CN) e nel Mondolè Ski.

L’associazione si occupa di promuovere, insegnare, facilitarne la pratica, fornire materiali, occuparsi dei trasporti quando occorre, e fornire supporto tecnico e assistenza medica. L‘emozione che lo sport e la montagna sanno offrire sono un valore che deve poter essere condiviso da tutti, senza ostacoli, senza confini, e senza barriere.

“Lo sport e la montagna – dicono gli organizzatori- sono capaci di favorire in modo significativo tutte le migliori condizioni per l‘acquisizione di autonomie personali, per il recupero ed il mantenimento di un migliore grado di salute, per un impegno costruttivo e gratificante del tempo libero, nonché per una maggiore presenza ed integrazione sociale”.

DiscesaLiberi mette a disposizione attrezzature ed ausili specifici per ogni tipologia di disabilità, in modo gratuito per chi partecipa alle attività ed a tutti i livelli: dall‘avviamento all‘agonismo. Grazie ai progetti promossi da DiscesaLiberi, alle donazioni, alle sponsorizzazioni di privati di aziende e di enti, tutto il materiale è offerto a titolo assolutamente gratuito. Per frequentare il corso occorre il super green pass e avere più di 18 anni.

CLAUDIO ALMANZI