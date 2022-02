Artesina: benessere e relax in vista di San Valentino

La stagione invernale di Artesina prosegue nel migliore dei modi con l’opportunità per gli sciatori di usufruire di tutto il dislivello sciabile. Piste curate alla perfezione, collegamenti Mondoleski aperti così come l’accesso dal Rastello, in Valle Ellero.

E’ una stagione “avara” di precipitazioni nevose ma le operazioni di innevamento artificiale consentono di poter godere di una neve di 30-60 cm in forma compatta, per un manto ben consolidato. Impianti aperti dalle 8:30 alle 16:30 e skipass acquistabile direttamente alle biglietterie oppure online su www.artesina.it se in possesso del supporto-key card.

Artesina, alla vigilia di San Valentino, propone un week end all’insegna del relax di coppia in quota. Appuntamento con il benessere, in collaborazione con l’Hotel Marguareis, dove sarà anche possibile prenotare il pernottamento. Torna così in azione il Medical Beauty Service ed è possibile avere ulteriori informazioni o prenotare la propria seduta al numero 347.0335937

Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina www.facebook.com/Artesina e sul sito www.artesina.it