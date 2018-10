Solito problema, intorno alle 19 di oggi, a Genova Nervi nella curva d’ingresso di via del Commercio: il bus snodabile della linea 17/ non è riuscito a entrare in via Oberdan a causa di un’auto parcheggiata.

Il traffico nella zona è così rimasto bloccato nelle due direzioni di marcia. Inoltre, data l’ora di punta, si è formata una lunga coda fino a corso Europa. In coda è rimasta anche l’auto di una pattuglia della Polizia Locale.

Dopo diversi minuti è finalmente arrivato il proprietario dell’auto che, dopo aver scambiato i ‘convenevoli’ e neanche pochi con l’autista del bus, è finalmente salito sulla vettura e si è allontanato.

Non si sa se gli agenti siano riusciti a fermare e a sanzionare il conducente indisciplinato.

In ogni caso, si tratta di un inconveniente che si verifica abbastanza spesso in via Oberdan e crea non pochi disagi ai nerviesi e a tutti coloro che transitano in zona.