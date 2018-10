Intorno alle 17 di oggi si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A10, poco prima del casello di Finale Ligure in direzione Francia.

Per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra una moto ed un camion e secondo i primi accertamenti il motociclista di 50 anni alla guida del mezzo è finito tra le ruote di un’autocisterna.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118.

Il motociclista è deceduto in seguito ai gravissimi traumi riportati nell’incidente.

Per consentire l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco è stato chiuso il tratto dell’A10 tra Spotorno e Finale Ligure e, di conseguenza, si sono formati circa 3 chilometri di coda.

AGGIORNAMENTO.

Ore 19:05 Riaperto traffico autostradale su una carreggiata.