Augusto Sartori nuovo portavoce di FdI a Santa Margherita Ligure e Portofino

Nuova nomina in Fratelli d’Italia “per dar voce ad un territorio, quello del Tigullio, che sta subendo in maniera significativa la crisi dovuta alle restrizioni per la pandemia da Covid-19”.

Augusto Sartori è stato scelto per essere il portavoce del partito di Giorgia Meloni a Santa Margherita Ligure e Portofino.

“È per me – ha dichiarato Sartori – una grande soddisfazione aver ricevuto l’incarico di portavoce per Fratelli d’Italia nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Ringrazio il coordinatore provinciale Stefano Baggio per la fiducia che ha riposto in me.

Sono consapevole della grave crisi economica in cui versano, anche in questi due splendidi borghi marinari famosi in tutto il mondo, molte attività legate al commercio e al turismo, con conseguenti e preoccupanti perdite di posti di lavoro. In tal senso, il mio impegno politico dovrà quindi essere oltremodo attento e costante.

Una particolare attenzione meriterà anche una politica a tutela dell’ambiente, primo e insostituibile biglietto da visita per un ‘turismo consapevole’ quale avremo nel periodo post Covid, che ovviamente mi auguro imminente.

Inoltre, quest’anno avremo le elezioni comunali a Portofino, dove Fratelli d’Italia intende poter esprimere almeno una propria candidatura di rilievo.

Infine, ma non ultimo, un ringraziamento ad Alberto Campanella per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, nel ruolo che ora mi appresto a ricoprire”.

“Sono molto contento per questa scelta – ha commenta l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – le competenze di Augusto Sartori in materia di turismo saranno molto utili per un territorio che è conosciuto nel mondo per le sue bellezze e tipicità enogastronomiche”.

“L’attività di Fratelli d’Italia nel Tigullio sta crescendo – ha aggiunto il commissario regionale Matteo Rosso – ed è per questo che con il coordinatore provinciale Stefano Baggio e il portavoce del Tigullio Alberto Campanella abbiamo pensato di affidare la crescita del partito a Santa Margherita Ligure e Portofino a chi è radicato sul territorio e ha indiscutibili competenze”.