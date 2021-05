Una Inter in versione “Superteam” asfalta una Sampdoria che, contrariamente ai programmi della vigilia del suo tecnico, ha finito per essere il classico agnello sacrificale di turno.

Una Samp distratta e molle, per nulla affamata e combattiva, quasi in versione … Amichevole, che è stata travolta dalla forza e dalla voglia dei neroazzurri.

L’audio commento del Giornalista Roberto Minoliti: