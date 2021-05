E’ fallita l’opportunità di arrivare quarti, anche se la matematica ancora non condanna un Sori che è stato sconfitto per 13 a 7 per mano di un Como organizzato e ordinato che ha avuto più fame di conquistare i tre punti in palio.

Gara dai due volti con molti errori individuali da parte di tutti i giocatori del Sori in entrambe le fasi di gioco.

Una percentuale di realizzazione con l’uomo in più bassa e troppi gol concessi che hanno compromesso l’esito del match. Adesso i granata sono quinti e andranno a Brescia tra due settimane cercando comunque di fare risultato.

Nulla è perduto e questo mese e mezzo servirà alla squadra di De Ferrari a lavorare con intensità per arrivare alla fase dei play out nelle migliori condizioni possibili.