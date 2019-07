Atletica, ottimi risultati degli atleti biancorossi del Cus

Ottime notizie in questo week-end per l’atletica biancorossa.

Su tutte il titolo italiano allievi nel lancio del martello conquistato ad Agropoli da Davide Costa che bissa così il successo dell’anno scorso; l’allievo allenato da Valter Superina si guadagna così anche la sua prima maglia azzurra, con la convocazione agli EYOF 2019 in programma a Baku in Azerbaijan.

Sempre ad Agropoli, nel corso dei campionati italiani allievi, prestigioso settimo posto della staffetta veloce femminile con il tempo di 48.85 (Greppi Aurora-Giuditta Ponsicchi-Marrè Brunenghi Martina-Annalisa Rocchi) e PB per Estifanos Oliveri nei 400 hs (57.61).

Sabato a Milano nel corso del meeting Athletic Elite il mezzofondista biancorosso Andrea Ghia corre i 1500 m per la tredicesima volta in carriera sotto i 3.50 (3.49.92), e stacca il pass per i campionati italiani assoluti. Nella stessa manifestazione buona prova di Fabio Bongiovanni nei 200 m con il suo SB (22.02).

Ottimo l’esordio stagionale per Carla Schwartz, che nella pista di Sestri Levante ferma il crono a 14.67 nei 100 hs, prestazione molto vicina allo standard per gli assoluti. PB anche per lo junior Andrea Milanolo che a Mondovì scende a 11.20 nei 100 m.

Grandissima prestazione per Luminosa Bogliolo, ora in forza alla Polizia di Stato ma sempre cussina: a Nancy la 23enne campionessa italiana torna con decisione sotto i tredici secondi nei 100hs con un notevole 12.89 (+0.6) migliorandosi di dieci centesimi; crono che le vale lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha. Con questa performance l’atleta allenata da Ezio Madonia diventa la terza italiana di sempre nella specialità a tredici centesimi dal primato italiano di Veronica Borsi.