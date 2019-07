Hockey, Ferrero torna nello staff tecnico del Cus Genova

Importante novità in casa CUS Genova Hockey. Quella da poco terminata è stata la prima stagione senza Franco Ferrero alla guida dei Biancorossi dopo tantissimi anni di permanenza. Lo storico allenatore è stato sostituito da Giorgio Ceppelli.

Quale la novità? Confermato Cappelli alla guida degli hockeysti, è ufficiale il ritorno di Franco Ferrero per affiancare e supportare l’allenatore. Il suo ruolo sarà quello di dare il suo contributo per quanto riguarda la parte tecnica e tattica, nonché la gestione dello spogliatoio.

Quest’anno non sono stati centrati i Playoff per salire in Serie A2, in programma a Genova. Una promozione che i Biancorossi certamente cercheranno di centrare nella stagione 2019/20.