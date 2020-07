Atalanta-Samp, Bereszynski: Peccato per la sconfitta

Un solo errore costato carissimo. Il calcio d’angolo su cui Toloi scarica in rete l’1-0 ha in qualche modo deciso in anticipo una sfida in cui la Sampdoria non ha avuto la forza di reagire in quel che ne restava. Lo dice anche Bartosz Bereszynski, che però tende a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo fatto una buona partita, ma purtroppo abbiamo preso quel gol su corner. Però c’è fiducia, siamo venuti qui a Bergamo pensando di poter fare punti e quindi adesso dobbiamo pensare alla prossima contro l’Udinese. Recuperiamo, così saremo pronti». La strada è ancora lunga nella corsa per la salvezza.