Arbitri B: Marinelli per lo Spezia, Baroni per l’Entella

Ecco gli arbitri designati per il prossimo turno di serie B per Entella e Spezia.

L’AIA ha reso noto che sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Vincenzo Italiano ed il Cosenza.

L’incontro, in programma venerdí 10 luglio alle ore 21:00, e valido per il 33° turno del campionato di Serie BKT ’19/’20, vedrà come assistenti Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo; Quarto Ufficiale sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna.

Dopo una settimana ‘quasi tipo’ in un periodo frenetico come questo campionato post Covid in cui si gioca ogni 3 giorni, l’Entella venerdì tornerà in campo alle 18:45 presso lo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia: match valevole per la 33° giornata di Serie B. La gara verrà diretta dal Sig. Niccolò Baroni di Fiesole che, in stagione, ha già arbitrato i biancocelesti in due occasioni, entrambe all’andata: Cremonese-Entella 0-1 del 31 agosto 2019 ed Entella-Pordenone 1-1 del 9 novembre 2019. Due precedenti dell’arbitro toscano anche con la Juve Stabia in questa Serie B: Crotone-Juve Stabia 2-0 del 24 settembre 2019 e Juve Stabia-Trapani 2-2 del 29 febbraio 2020. Il Sig. Baroni sarà assistito dal Sig. Vito Mastrodonato e dal Sig. Andrea Capone. Il quarto uomo sarà il Sig. Luigi Carella.