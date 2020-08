Artichoke, lo zaino intelligente in vela riciclata. Scotto: perfetto per mare e montagna

Si apre, diventa un piccolo armadio e si richiude in quattro e quattr’otto trasformandosi poi in una comoda borsa. E’ il più leggero della sua categoria.

E’ “waterproof” e realizzato in tessuto per vele riciclato: “Perfetto per un viaggio o un weekend al mare oppure in montagna”.

Si tratta del nuovo, rivoluzionario zaino “Artichoke” inventato e brevettato da Lorenzo Scotto, imprenditore friulano di origini savonesi e professionista di golf.

“Durante i miei viaggi e vacanze in giro per il mondo – ha spiegato Scotto – non sono mai riuscito a trovare una borsa o un ‘travel backpack’ comodo per le mie esigenze di sportivo e imprenditore.

Pertanto, anche grazie alle mie origini liguri e alla passione per il mare, un giorno ho preso alcuni pezzi di vela usati e ho studiato come cucirli insieme creando questo prodotto alla portata di tutti.

Ogni borsa-zaino è un pezzo unico e viene prodotto rigorosamente in Italia.

Il prezzo, a seconda delle dimensioni e del modello, varia da 95 a 350 euro”.

Artichoke bags – Pezzi unici ricavati da vele riciclate