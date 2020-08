Mercato Genoa, Grifone sogna il prestito di Lozano

Per ora è solo un’indiscrezione ma è un nome che scalda una piazza come il Genoa che ha bisogno di sognare dopo annate complesse.

L’indiscrezione gustosa arriva da Napoli dove sembra si stia lavorando per il prestito di Hirving Lozano. L’attaccante messicano non sembra rientrare nei piani per la prossima stagione partenopea e quindi, non trovando offerte in grado di coprire l’esborso di 38 milioni effettuato lo scorso anno, potrebbe essere parcheggiato in prestito in qualche altra società. Una delle possibili pretendenti sembra essere proprio il Genoa che regalerebbe al prossimo tecnico un rinforzo di valore e spessore internazionale per la rosa rossoblù.