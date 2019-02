Arriva la Mezza Maratona delle 2 Perle a Santa Margherita

A Santa Margherita Ligure, domenica 3 febbraio 2019 si svolgerà la Mezza Maratona Internazionale delle 2 Perle. La strada tra Santa Margherita Ligure e Paraggi, non è disponibile, perciò il percorso della gara è stato modificato per permettere comunque lo svolgimento della manifestazione. Nonostante la situazione emergenziale, c’è la volontà da parte dell’amministrazione comunale, di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.

Quattro gli elementi principali di cui si invita la cittadinanza a tenere in considerazione: Per la prima volta, il percorso della Mezza Maratona interesserà anche il quartiere di San Siro. I corridori lo attraverseranno solo una volta all’inizio, tra le 9:00 e le 9:40 circa.

Via F.lli Arpe, interessata una volta dal passaggio dei corridori, per la durata della gara sarà regolata con semafori a senso unico alternato per consentire il collegamento tra Corte e il centro. In alcuni tratti del percorso sarà vietata la sosta e l’utilizzo di qualsiasi tipo di veicolo fino al termine della manifestazione o fino alla riapertura della strada (che per il quartiere di San Siro sarà prevista verso le 9:40).

Domenica mattina (con esposizione al sabato sera) il servizio dello svuotamento dell’organico per le attività cosiddette “food” sarà anticipato di un’ora. Si raccomanda di recuperare quanto prima l’apposito contenitore. Per quanto riguarda la manifestazione Portofino Run, in programma sabato 2 febbraio al pomeriggio, non ci sono modifiche rispetto alle edizioni precedenti:

l’impossibilità di raggiungere Portofino costringerà i corridori a effettuare A Santa Margherita Ligure, domenica 3 febbraio 2019 si svolgerà la Mezza Maratona Internazionale delle 2 Perle. La strada tra Santa Margherita Ligure e Paraggi, non essendo disponibile, il percorso della gara è stato modificato per permettere comunque lo svolgimento della manifestazione, nonostante la situazione emergenziale, ma per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini. e la Cervara. A questo link i percorsi e le vie interessate dalla manifestazione e l’ordinanza completa per la sosta e la circolazione. ABov

http://comunesml.it/portofino-run-2019-e-mezza-maratona-due-perle-2019/

Sulla pagina Facebook Paolo Donadoni Sindaco di Santa Margherita è disponibile il video con l’animazione del percorso della Mezza Maratona

https://www.facebook.com/donadonisindaco/videos/141909160083243/