Arpal, il meteo nel weekend: possibile instabilità e temporali in serata

Ecco le previsioni meteo dell’Arpal Liguria per il weekend. Possibili condizioni d’instabilità. In serata possibili temporali sparsi.

Le previsioni

Oggi, sabato 28 maggio 2022

La discesa da nord di una saccatura riporta condizioni d’instabilità con possibili temporali al pomeriggio su E e rilievi di A, più spiccate e diffuse in serata con probabili temporali sparsi su tutta la regione con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. In serata venti da settentrionali in rinforzo fino localmente forti su ABC. Temperature stazionarie su valori ben superiori a quelli del periodo mantengono diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, più marcate nei centri urbani e nelle valli meno ventilate.

Domani, domenica 29 maggio 2022

Nelle prime ore della notte permangono condizioni di spiccata instabilità che favoriscono lo sviluppo di temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti; al pomeriggio ancora possibili temporali moderati su A in movimento dai rilievi alpini verso la costa. Dalle prime ore della notte repentino ingresso di venti rafficati dai quadranti settentrionali forti su A, B, C e D, fino a burrasca su parti orientale di A e occidentale di B; venti in attenuazione a moderati dal mattino su C, nel pomeriggio su ABD.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia