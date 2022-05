Spezia, Motta in bilico: un tris di nomi per la prossima stagione

L’amore tra lo Spezia e Thiago Motta, almeno a livello societario, non è mai nato e il matrimonio dovrebbe interrompersi nonostante la salvezza.

Terminato il campionato, per lo Spezia è già tempo di pensare al futuro. Sembra infatti destinata a finire la storia tra la squadra ligure e Thiago Motta, che già nei mesi scorsi era stato vicino all’esonero. Per questo motivo lo Spezia sta pensando a Nenad Bjelica, allenatore del club già nel 2014/15 in Serie B. In questi giorni le due parti stanno discutendo per un eventuale ritorno dell’allenatore croato sulla panchina spezzina, che dopo Gotti e Pirlo ha adesso un altro serio candidato. Intanto, la storia tra lo Spezia e Motta sembra essere arrivata alla fine dopo gli ultimi tormentati mesi, in cui l’ex calciatore di Genoa e Inter ha però raggiunto l’obiettivo della salvezza.