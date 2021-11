Arpal: allerta gialla per temporali prolungata fino alle 18 | Le previsioni

I responsabili di Arpal intorno alle 12 di oggi hanno comunicato di avere prolungato l’allerta meteo gialla per temporali sul Centro Levante (zone B, C, E) fino alle 18 di oggi e che “a seguire permarrà su tutta la regione una bassa probabilità di fenomeni forti”.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Stura

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

“Sono attese – hanno spiegato da Arpal – piogge diffuse e persistenti con instabilità sul Centro Levante fino al pomeriggio di oggi e, dopo una temporanea attenuazione, avremo una successiva ripresa delle precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente dalla serata di oggi e almeno fino alla mattinata di domani.

Nelle ultime ore i fenomeni sono stati concentrati sul Centro Levante con intensità fino a moderate (24.2 millimetri in un’ora a Portovenere) mentre, nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia). Attualmente deboli precipitazioni interessano la zona di Genova”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. Condizioni di instabilità per tutta la giornata con piogge e temporali anche forti. Cumulate significative su B e C e alta probabilità di temporali forti o organizzati su B, C, E, bassa probabilità su A e D, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento. Dal pomeriggio/sera parziale attenuazione dell’attività convettiva ma permane una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Intensificazione della ventilazione da nord/nordest da tarda sera con venti forti su A e C, possibili raffiche fino 70-80 km/h.

DOMANI. Ancora condizioni di instabilità su tutte le zone con piogge e possibili rovesci o temporali. Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento. Fenomeni più probabili su AD fino al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Venti forti settentrionali su A, B, C con possibili raffiche fino 70-80 km/h. Mare localmente agitato su A.

MARTEDI’ 16. Venti forti settentrionali con possibili raffiche fino a 70-80 km/h su A, B, C.