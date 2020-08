Arbitri UEFA: il ligure Massa in categoria First

La UEFA ha reso nota la revisione delle categorie in cui confluiscono gli arbitri internazionali. Daniele Orsato è in “Elite”. Viaggiano in “First” Marco Guida, Maurizio Mariani e il ligure Davide Massa. A tutti loro le congratulazioni del club. Con l’imprimatur dei vertici, a partire dal presidente dell’A.I.A. Marcello Nicchi e dal responsabile della CAN di A Nicola Rizzoli, ha preso il via la girandola di incontri, aggiornamenti, riunioni per la pianificazione dell’attività degli ufficiali di gara. Il nuovo responsabile del settore tecnico, Matteo Trefoloni, ha diretto i lavori della commissione indirizzata all’area formativa, che vede il genovese Marco Ivaldi nel ruolo di vice-presidente. Tempo fa il Comitato Nazionale, allargato ai rappresentanti degli ufficiali di gara e delle singole sezioni, aveva deliberato, in attesa della ratifica della F.I.G.C., la proposta di riunificazione delle CAN di A e B per perseguire il modello della massima uniformità possibile. Nella circolare 1 dell’A.I.A. (clicca qui) sono state invece pubblicate modifiche e chiarimenti, riferiti alle normative, deliberati dall’IFAB per parecchie regole.