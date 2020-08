Genoa, lavori intensi nella sede di Villa Rostan

Una calma solo apparente. A Villa Rostan e dintorni l’operatività in questi giorni è elevata e, in una stagione anomala come questa per le tempistiche, procede spedita tra i binari delle linee guida disegnate. Nel centro sportivo del Vecchio Grifone, ammodernato dai lavori degli ultimi mesi, dall’inizio della settimana è un susseguirsi di incontri e riunioni. In vista poi dell’apertura ufficiale del mercato, non prima del mese di settembre, idee e contorni prenderanno forma per plasmare l’organico e inseguire gli obiettivi. Come anticipato su questo spazio, l’inaugurazione del calcio mercato estivo si terrà quest’anno a Rimini, alla corte del Grand Hotel.