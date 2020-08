Genoa, Nazionali: Pandev e Guus convocati

C’è l’Europa League che ritrova un’italiana in finale e la Champions con le quattro in lizza per lo scettro. C’era una volta il calcio di agosto senza stress. E all’orizzonte si stagliano i match delle nazionali che ripartiranno a settembre con la Uefa Nations League. E’ tempo di pre-convocazioni per gli elementi nel mirino dei selezionatori. Qualche elemento in orbita Grifone, tesserato o non, potrebbe rientrare tra le attenzioni. Tra questi l’attaccante Sinan Gumus, reduce da una brillante seconda parte di stagione in Turchia, tra le fila dell’Antalyaspor. Il bottino di reti (5 in 10 partite di Super Lig) e assist non è passato inosservato agli occhi del trainer Şenol Güneş, che lo tiene in considerazione per le convocazioni che ufficializzerà in settimana.

Missione Campionato Europeo 2021 dopo aver impresso il tmbro, a suon di gol (9), sulla salvezza del Genoa a certificazione della quattordicesima stagione consecutiva in Serie A. Lunga vita a Goran Pandev. Ad ottobre la sua Repubblica della Macedonia, di cui è l’emblema e il frutto che non risente delle stagioni, si giocherà i play-off contro il Kosovo, uno dei vicini in forte ascesa. Il ct Igor Angelovski sta tenendo in caldo il nido di “Goghi”, la ‘chioccia’ del gruppo, in preparazione ai due scontri diretti segnati in calendario. Nell’attesa la Federazione ha convocato il n° 19 del Grifone per un periodo di allenamenti (31 agosto-8 settembre), che sfoceranno in due match di carattere ufficiale con Armenia (in casa) e Georgia (in trasferta).