Arbitri A: Di Bello per il Genoa, Pairetto per la Samp

La C.A.N. Serie A ha comunicato le designazioni degli ufficiali di gara per l’incontro del Genoa con la Roma, in programma domenica allo stadio Olimpico (ore 20:30) per la 16ma giornata.

Il match è stato affidato alla direzione dell’arbitro Marco Di Bello, qualifica di internazionale ed esponente della sezione Aia di Brindisi (sette i precedenti arbitrali in carriera con il Grifone, dieci con i giallorossi). L’incarico di assistenti è stato assegnato a Rodolfo Di Vuolo e Gianmattia Tasso, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Castellammare di Stabia e La Spezia. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Antonio Giua, tesserato nella sezione Aia di Olbia. La video assistenza arbitrale vedrà all’opera Daniele Chiffi (Aia di Padova), con la collaborazione di Luca Mondin (Aia di Treviso).

È Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Parma, gara in programma domenica 16 dicembre 2018 al “Ferraris” di Genova e valida quale 16.a giornata della Serie A TIM 2018/19. Ad affiancare il fischietto torinese ci penseranno gli assistenti Alberto Tegoni di Milano ed Enrico Caliari di Legnago; quarto ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo; l’arbitro deputato al VAR sarà Marco Piccinini di Forlì, l’assistente sarà Fabrizio Posado di Bari.