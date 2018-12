Appuntamenti musicali con il Coro del Conte

E’ una corale nata nel 2013 all’interno della Scuola Musicale “Giuseppe Conte” di Pegli, diretta dal Maestro Claudio Isoardi.

La compagine si è esibita in parecchie occasioni riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Realtà molto attiva sul territorio, ha generato collaborazioni con altre strutture cittadine quali la Filarmonica Pegliese ed il Coro Femminile “San Francesco” diretto da Paola Bordilli, assessore del Comune di Genova, il coro “Aurelio Rossi” di Sestri Ponente ed il “Sizohamba Gospel Choir” di Genova solo per citarne alcuni.

Il coro, proprio insieme ad alcune di queste realtà citate, presenta un ricco programma musicale in occasione delle festività natalizie. “L’idea che ispira il coro è quella di condividere e crescere insieme nella comune passione della musica”, spiega il direttore Isoardi, “creando sempre nuove opportunità di incontro”. E’ da questo principio che nasce il calendario per il periodo di vacanze che vede diversi appuntamenti cittadini con la buona musica: si inizia il 15 dicembre con la sfiaccolata in Porto Antico alle 20.30 per proseguire con il concerto di Natale il giorno 16 alle 21.00 dove si esibiranno anche le corali “San Francesco” e “Sizohamba Gospel Choir”.

Il jazz sarà di scena il 19 dicembre alle 21.00 presso l’auditorium della Conte, mentre il giorno 23 Coro ed Ensemble Conte saranno a Villa De Mari alle 16.30 per il –Collage di Natale-. Chiude la rassegna “Note di Natale”, a Voltri il 27 dicembre presso l’Oratorio “Morte e Orazione” alle ore 21.00 dove parteciperanno anche il coro “Aurelio Rossi” e il Coro Monti Liguri; ultima replica il 5 gennaio 2019 a Sestri Ponente presso l’oratorio “Morte e Orazione” alle ore 21.00.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. “Il canto corale è animato da un grande entusiasmo e vera passione”, prosegue Isoardi, “un fluire di energia positiva che vogliamo trasmettere al pubblico, grazie anche al nostro repertorio –non classico- che speriamo possa incontrare i favori della platea”.

Roberto Polleri