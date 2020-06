Apertura arena cinematografica estiva ad Albisola Superiore

Torna il cinema all’aperto ad Albisola Superiore. A distanza di 12 anni ritorna l’arena estiva cinematografica ad Albisola Superiore.

Come in un déjà-vu, sarà ubicata nel cortile dell’edificio delle ex scuole San Pietro, oggi sede dell’Asilo del Centro, dove era stata attiva nelle estati fra il 2002 ed il 2006.

Il progetto nasce da un accordo di partenariato tra il Comune di Albisola Superiore e l’Associazione SAS che gestisce il Cinema Teatro Don Natale Leone. La soddisfazione, fra gli organizzatori, è tanta: in questo periodo difficile, in cui il proiettore è stato spento e le sale chiuse, il cinema all’aperto di Albisola sarà uno dei pochi in provincia a dare la possibilità a cittadini e turisti di godersi una serata davanti al grande schermo. La programmazione cinematografica di luglio e agosto, tutte le sere da lunedì a sabato, vedrà a calendario i film del 2019 e alcune nuove uscite del 2020. La domenica sera potrà essere dedicata ad iniziative e manifestazioni proposte dall’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa portata avanti dall’Assessorato al Turismo pone le sue radici nell’opportunità di offrire un’importante attrazione all’interno della programmazione turistica estiva, in una stagione in cui le manifestazioni saranno limitate e condizionate dai rigidi protocolli per le norme anti-contagio.

“Questo progetto ha una duplice valenza: la prima è quella di sostenere una realtà cittadina importante dal punto di vista sociale, culturale e turistico come il cinema Leone, che a seguito della chiusura forzata avrebbe rischiato di non riaprire i battenti a settembre e Albisola non può permettersi di perdere il privilegio di avere un cinema in città. Il secondo aspetto importante è la tipologia di proposta d’intrattenimento, che possiamo così offrire alla cittadinanza e a tutti gli amanti di Albisola, grandi e piccini, che quest’estate potranno avere una proposta di qualità, che vada a colmare l’assenza di alcune manifestazioni anche consolidate, che non si potranno tenere a causa dei limiti imposti da questo particolare periodo” dichiara l’assessore Ottonello.

L’associazione SAS racconta: “il cammino con il Cinema Leone, in particolare Simonluca Poggi e Marco Accinelli, è iniziato nel 2001 e non avevamo intenzione di interromperlo per colpa del COVID. Dopo un post pubblicato su Facebook, che ha raggiunto più di 9400 persone, con commenti di stima e di sostegno da parte dei nostri spettatori, abbiamo trovato la forza di intraprendere questa nuova iniziativa pienamente supportata dall’Assessorato al Turismo, con il quale è nato il progetto di partenariato.

Durante la stagione, saranno proposti tre filoni tematici: il lunedì e il martedì saranno i giorni dedicati ai film candidati e vincitori degli oscar 2020, il mercoledì e il giovedì ai bambini e ragazzi mentre il venerdì e il sabato alle famiglie. Grazie all’accordo con l’Amministrazione comunale, il biglietto d’ingresso avrà un prezzo agevolato per tutti gli spettatori.

Per gli aggiornamenti e il programma delle proiezioni www.cinealbisola.com, www.albisolaturismo.it pagine Facebook del Cinema e dell’Assessorato al Turismo.