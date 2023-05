Antero Micone, sopralluogo di Pastorino e Tassara: non chiude, ospedale in piena attività

“Venerdì scorso abbiamo effettuato un sopralluogo all’interno dell’ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente insieme al direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro e la dirigente della struttura Anna Maria De Mite, che hanno mostrato i reparti di Cardiologia, Neurologia, Radiologia, la piastra ambulatoriale, il punto di primo intervento e il laboratori di chirurgia laser dell’ospedale con tecnologie all’avanguardia in Italia”.

Lo hanno comunicato oggi il capogruppo regionale di Linea condivisa e vicepresidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Gianni Pastorino e la consigliera municipale Sara Tassara della Lista Rossoverde.

“Il reparto di Oculistica, già visitato nel precedente sopralluogo – hanno spiegato Pastorino e Tassara – è al terzo posto in Italia per numero di prestazioni, diventando un centro di attrazione anche per altre regioni.

Molto performanti sono anche il servizio Radiologico con macchinari di ultima generazione tra cui la risonanza magnetica più innovativa di tutta la regione e il laboratorio di Chirurgia Laser con un numero di prestazioni elevato e dotato di una tecnologia innovativa (My fill) particolarmente utile per donne affette da vulvodinia, sindrome post menopausa, incontinenza. In Italia esistono solo due centri pubblici con questo tipo di tecnologia.

Ricordiamo poi l’eccellente centro di Cardiologia che, unitamente a quello di Sampierdarena, può far fronte a situazioni emergenziali particolarmente complesse.

Da mesi sono in corso i lavori di adeguamento antincendio della struttura e grazie ad una complessa organizzazione seguita dalla dottoressa De Mite non è stato perso neanche un giorno di continuità all’interno dei diversi reparti. Dal 1° giugno, inoltre, tali lavori riguarderanno anche il punto di primo soccorso che, nell’occasione, vedrà ampliate la zona di triage e l’area barelle.

Ci sentiamo di rassicurare i cittadini del Medio Ponente, rispetto alle voci insistenti che riguardano l’ospedale Antero Micone e che parlano di un’imminente chiusura.

L’ospedale di Sestri Ponente gode di ottima salute ed è in piena attività.

Nell’occasione alla direzione generale abbiamo espresso le perplessità sulle diverse modalità di apertura del centro prelievi di Sestri Ponente in via Soliman, diventato dal 15 maggio attivo solo su prenotazione dalle ore 8 alle 11 con accesso diretto dalle ore 8.30, effettuabile solo per INR e gravidanze per un massimo di 10 utenti.

Al direttore di Distretto sanitario avevamo già proposto di stabilire un’ora di effettuazione prelievi su prenotazione (per esempio dalle 8 alle 9) non vincolando al numero di 10 le INR e gravidanze e lasciando una finestra temporale per l’accesso diretto dalle ore 9 alle 11, come peraltro avviene in altri centri prelievi Asl della nostra città.

Cosa importante: abbiamo ottenuto l’interesse e ‘strappato’ la promessa al direttore generale di riaprire al più presto anche il centro prelievi dell’ospedale Antero Micone, aumentando e diversificando così l’offerta dei prelievi in tutta l’area di Sestri Ponente”.