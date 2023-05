Recco, Zagor e la lotteria per aiutare i ragazzi disabili

Recco, “Dopo di noi”: Zagor, eroe dei fumetti e la nuova lotteria per aiutare i ragazzi disabili.

Venerdì 26 maggio alle ore 18, in Sala Polivalente in Recco, sarà presentata la lotteria di beneficenza in sostegno del progetto “Dopo di noi” che ha l’obiettivo di acquisire un nuovo “appartamento rifugio” per far raggiungere autonomia e indipendenza ai ragazzi con disabilità. Lotteria Zagor Ecopsi Sempre venerdì 26 maggio, ore 18, in piazza Gallieno Ferri sarà scoperta la “China in ferro”, un’installazione che riproduce che riproduce Zagor, l’iconico personaggio dei fumetti.

L’iniziativa è ideata e promossa dal Comune di Recco e Pro Loco, in collaborazione con Ecopsi, associazione di volontariato che segue disabili adulti con sindrome di Down o con altri problemi psicofisici. Per questo strumento di solidarietà non poteva mancare Zagor, uno dei personaggi dei fumetti più famosi che continua a conquistare lettori in tutto il mondo. Zagor “Recchelino” doc, dovrebbe chiamare a raccolta tutti gli appassionati, con un solo obiettivo: raccogliere fondi in favore dell’associazione di Ecopsi.

Sarà infatti il leggendario eroe a fumetti, il testimonial del progetto e il protagonista della lotteria grazie alla generosità di Gualtiero Ferri, figlio di Gallieno, creatore grafico dello “Spirito con la scure”, che ha voluto mettere in palio tre tavole disegnate dal suo papà. «Visto che Zagor è il personaggio di punta della Sergio Bonelli abbiamo trovato anche il piacevole appoggio dell’editore. Ora ci aspettiamo l’attenzione di tutta la comunità e non solo». Spiega Ferri.

«A Recco l’esperimento di una casa per la convivenza e l’autonomia di persone con disabilità è già una bella realtà, funzionante da qualche anno – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – quando il presidente di Ecopsi mi ha chiesto come potevamo fare per allargare l’iniziativa, ci siamo messi a tavolino per dare una mano e si è materializzata l’idea di questa iniziativa

Sempre venerdì 26 maggio in piazzetta Gallieno Ferri, sulla facciata della Sala Polivalente, proprio accanto alla targa che ricorda l’autore di Zagor sarà scoperta la “China di ferro”, un’installazione in ferro di due metri e venti che riproduce l’eroe dei fumetti.

Al duplice evento sarà presente anche Moreno Burattini, sceneggiatore di fumetti e curatore editoriale della collana Zagor.

Enrico Zanini, assessore alla cultura è entusiasta di questo appuntamento e spiega: «Dopo l’intitolazione a Ferri della piazzetta antistante la Sala Polivalente, la cittadinanza onoraria conferita a Zagor e le numerose mostre dedicate allo “Spirito con la scure”. Con l’installazione della China di ferro proseguiamo la serie di iniziative legate a rinsaldare il rapporto della città con l’eroe dei fumetti e il suo creatore».

Per aggiudicarsi una delle tre tavole, dal valore inestimabile per i collezionisti, basterà acquistare il biglietto della lotteria di beneficenza, il cui costo è di 10 euro. Il 1° di ottobre si conosceranno il nome dei tre fortunati che si porteranno a casa “L’oro del fiume” (1° premio, Collana Lampo e n. 3 Zagor, anno 1961), “La danza con la scure” (2° premio, Collana Lampo e n. 10 Zagor, anno 1963), “L’indiana bianca” (3° premio, Collana Zagor n. 311 anno 1993). Sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede delle Pro Loco di Recco e, in via eccezionale, anche nel corso della Festa della Focaccia. ABov (Vedi foto e locandina)

1808 Lotteria Zagor Lotteria Zagor Ecopsi a