Andersen Festival, la cerimonia di premiazione e il programma di sabato 11 giugno

Sestri Levante – Uno dei momenti più attesi dell’Andersen Festival è la Cerimonia di premiazione del Premio Andersen-Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita che si tiene a Sestri Levante dal 1967 e che quest’anno compie 55 edizioni.

La premiazione si terrà domani, sabato 11 giugno, alle 10.00 nel Convento dell’Annunziata, con la presenza di Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, Maria Elisa Bixio, assessora alla cultura, Lidia Ravera, Presidente della Giuria del Premio, Marcello Massucco, Amministratore di Mediaterraneo Servizi e Direttore generale dell’Andersen Festival, Marina Petrillo, Direttrice artistica del festival, Alessandro Bergonzoni, Testimonial del Premio, Nicola Piazza di Medici Senza Frontiere, charity partner del festival, degli altri giurati e delle istituzioni.

Quest’anno, al 55° Premio Andersen-Baia delle Favole, il concorso letterario dedicato alle fiabe inedite organizzato e promosso dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, sono arrivate da tutta Italia e dall’estero più di 800 fiabe inedite suddivise nelle varie categorie previste dal Premio, numeri che attestano una grandissima partecipazione già registrata l’anno scorso.

Dopo un primo vaglio tecnico, le fiabe sono state lette e valutate dalla giuria presieduta da Lidia Ravera e nella quale si è riconfermata per il secondo anno la presenza di ICWA, l’Associazione italiana degli scrittori per ragazzi.

Come da tradizione, mantiene il primato la categoria degli Adulti con oltre 300 opere e altrettante complessivamente da Piccini, Bambini e Ragazzi. Spiccano poi, non solo per la loro recente creazione ma anche per la partecipazione, la categoria degli Scrittori Professionisti e quella degli Illustratori. Infine, sono diverse anche le fiabe arrivate in inglese e in arabo.

L’Andersen Festival è un progetto sostenuto e promosso dal Comune di Sestri Levante e prodotto da Mediaterraneo Servizi.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN FESTIVAL DI SABATO 11 GIUGNO 2022

Ore 10.00 – Convento dell’Annunziata – CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 55° PREMIO ANDERSEN-BAIA DELLE FAVOLE. Ingresso libero e gratuito

Dalle 10.00 alle 19.00 – Piazza del Comune – TENDA ESPERIENZIALE di MSF. Laboratorio gratuito.

Ore 10.45/12.45 e 15.00/17.00 – Convento dell’Annunziata – CASE DI FIABA con la Drogheria Rebelot. Laboratorio per bambini per coppie genitore/figlio (dai 5 anni in su) sulle fiabe di Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore” e “La principessa sul pisello”. Gratuito.

Dalle 12.00 alle 22.00 – Itinerante – L’IMBARAZZO DELL’INFINITO con le Officine Papage. Esperienza per spettatore solo. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Dalle 15.00 alle 18.00 – Piazza del Comune – MSF4KIDS di MSF. Gioco/attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Un viaggio alla scoperta della solidarietà e dell’empatia. Partecipazione gratuita.

Ore 17.00 – Sala Agave del Convento dell’Annunziata – UN BRUTTO ANATROCCOLO con i Cattivi Maestri. Spettacolo teatrale per famiglie e bimbi (dai 3 anni). Ingresso libero e gratuito.

Ore 18.00 – Terrazza del Fico al Convento dell’Annunziata – SCRIVERE UNA FIABA con Rosa Tiziana Bruno, incontro-lezione sulla scrittura fiabesca. Ingresso libero e gratuito.

Dalle 18.00 alle 20.00 – Esedra di Santo Stefano – TUTTO PASSA, TUTTO RESTA di Gabriella Salvaterra e SST-Sense Specific Theatre – Esperienza immersiva in ambiente naturale. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00. Attenzione: dopo l’acquisto del biglietto contattare il numero 3497765123 per concordare l’orario di entrata di ciascun partecipante.

Ore 18.30 – Convento dell’Annunziata – CIPOLLINA NEL REGNO DI FRUTTA E VERDURA con The Hub – Teatri di Levante. Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni. Ingresso libero e gratuito.

Dalle 18.30 alle 21.30 – Piazza Matteotti – VIVO IN UNA BOLLA del Teatro del Piccione e Doasco Performing Art. Spettacolo visuale per tutti. Libero e gratuito.

Ore 19.00 – Piazza del Comune – TINGRAN del Collettivo Funa. Performance di danza verticale. Visione libera e gratuita.

Ore 20.00 – Ruderi di Santa Caterina – CANTO PER EUROPA con Paolo Rumiz. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 21.00 – Baia del Silenzio – RADIO CLANDESTINA con Ascanio Celestini. Ingresso libero e gratuito.

Ore 21.30 – Sala Agave del Convento dell’Annunziata – ITACA con i ragazzi dell’Associazione Teatrale Mariella. Ingresso libero e gratuito.

Ore 21.30 – Baia delle Favole – UNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO CHE NON FINISCE ASSOLUTAMENTE CON UN SUICIDIO con Lodo Guenzi. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 21.45 – Ruderi di Santa Caterina – È BELLO VIVERE LIBERI! con Marta Cuscunà. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 22.00 – Baia del Silenzio – WINE SOUND SYSTEM con Donpasta. Ingresso libero e gratuito.

Ore 21.30 – Terrazzo del Fico al Convento dell’Annunziata – FIABE DELLA BUONANOTTE per bimbi con Graziano Sirressi e Bruna Di Virgilio. Ingresso libero e gratuito.

Ore 23.00 – Piazza del Comune – TINGRAN del Collettivo Funa. Performance di danza verticale. Visione libera e gratuita.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN OFF DI SABATO 11 GIUGNO 2022

Dalle 9.00 alle 20.00 – Piazza Bo e via Asilo Maria Teresa – FESTA DELLA SOLIDARIETÀ, il tradizionale momento di festa e di incontro tra i cittadini e le associazioni di volontariato e solidarietà del territorio.

9.00-13.00 e 14.00-17.00 – Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi – mostra ALLA SCOPERTA DI… MARIO LODI con tutte le opere dei piccoli partecipanti al contest “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna”.

9.00-13.00 e 14.00-17.00 – Sala Espositiva al II piano di Palazzo Fascie Rossi – mostra CREO, SUONO, CANTO a cura della scuola media G. Descalzo – I.C. di Sestri Levante.

11.00-13.00 e 15.00-19.00 – Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – mostra installazione UNA STANZA TUTTA PER SÉ di Antonio Panella e Fondazione Theodora, frutto del laboratorio Andersen condotto durante l’anno partendo dal tema della cura attraverso l’arte e il gioco.

Ore 18.00 – Giardini Mariele Ventre – SPETTACOLO DI MAGIA COMICA con il Mago Joe, dove la magia sarà il mezzo per stimolare la creatività e la fantasia di tutto il pubblico.